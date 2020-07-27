Güneyde 23 yaş ve altı uyuşturucu batağında

Güney’de uyuşturucu ticareti ve kullanımının giderek ağırlaştığı, 23 yaş ve altındaki 400 gencin geçen yıl profesyonel yardım almaya gönderildiği veya kendi rızasıyla başvurduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Polisi Narkotik Şube Basın Subayı Yardımcısı Stelios Sergidis’i kaynak göstererek, gerek şubenin elindeki verilerin gerek yapılan araştırmaların uyuşturucu kullanımında artma eğilimi gösterdiğini; öğrenci, asker ve 23 yaş altındaki kişilerin uyuşturucuya bulaştıklarını yazdı.

2016’da yapılan bir araştırmada, hayatında bir kez hintkeneviri kullandığını söyleyenler yüzde 12,1 iken şu anda bu oranın yüzde 14,1’e yükseldiği dikkat çekilen habere göre, son bir yıl içerisinde uyuşturucu kullandığını söyleyenlerin oranı geçen yıl (2019’da) yüzde 2,8 iken bu yıl yüzde 4’e yükseldi. Son bir ay içerisinde uyuşturucu kullandığını söyleyenlerin oranı geçen yıl yüzde 1,2 iken bu yıl 2,8 oldu.

Sergidis’in, hintkeneviri kullanımının 15-34 yaş aralığında daha yaygın görüldüğüne işaret ettiğini yazan gazete, geçen yıl uyuşturucudan tutuklanan 16 yaş altı çocuk sayısının 11, 2018’de ise 15 olduğuna dikkat çekti

Sergidis geçen yıldan bu yıl 31 Mayıs’a kadar olan dönemde 330’u Rum olmak üzere 480 kişinin karıştığı 410 uyuşturucu meselesinin araştırıldığını da belirterek, Narkotik Şube tarafından yapılan incelemeler sonucunda Rumların daha çok kurye ve satıcı olduklarının ortaya çıktığını kaydetti.

Olaylı tutuklama

Öte yandan Politis bir ihbarı değerlendiren Rum Polisi Narkotik şube ekiplerinin, 30 yaşındaki motosikletli bir şahsın Cuma günü 1 kilo marihuanayı teslim etmeye gittiği Larnaka’daki bir apartmanın araç park yerine baskın düzenlediğini yazdı.

Polisi görünce kaçmaya başlayan kişiler ile polis arasında kovalama başladı, havaya ateş etmek zorunda kalan polis kaçanlardan 2’sini tutukladı, 2’sini arıyor. Aranan iki kişinin, polise keser ve odunla saldırarak tutuklanmadan kaçtığı da kaydedildi.