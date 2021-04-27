Umut tacirleri dövizle çalışıyor

Suna ERDEN

Güzelyurt Adli Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda insan kaçakçılığı yapmak üzere gittikleri Güneşköy'de suçüstü yakalanan Hasan Şanverdi ve Cuma Demir hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Türkiye’den gelecek olan 16 Suriyeliyi karşılamak için sahilde beklerken yakalanan iki zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadelerinde suçlarını itiraf eden zanlıların, mültecileri Güney Kıbrıs’a götüreceklerini, bu iş için 3 bin 200 dolar alacaklarını söylediği öğrenildi.



Zanlılar ayrıca güneyde bir suç ortakları olduğunu da itiraf ederken, tasarruflarında mültecileri getiren kaptana verilmek üzere 8 bidon benzin bulundu.Kaptanın da mültecileri getirmek için 4 bin dolar aldığı öğrenilirken, polisin operasyonu sonrası Suriyelileri KKTC’ye getirmekten vazgeçtiği kaydedildi.Soruşturmayı yapan polis memuru Sadi Sancak, 22 Nisan 2021 tarihinde Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü sahilinde gözaltına alındığını söyledi. Polis memuru, zanlıların Türkiye’den deniz yolu ile gelecek olan 16 Suriyeli mülteciyi karşılamak için iki araçla sahile gittiklerini açıkladı. Polis, zanlıların henüz kimliği tespit edilemeyen ama Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahıs ile irtibata girdiklerini de söyledi.Polis, zanlıların mültecileri almak için anlaşma yaptığı şahsın güneyde ikamet eden kişi olduğunu vurguladı.Polis, zanlıların sahilde mültecileri beklemeye başladıkları sırada suçüstü yakalandıklarını aktardı. Zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini kaydeden polis, beyanlarının araştırılacağını kaydetti. Polis, zanlıların suç ortağı olan kişi veya kişilerin olabileceğini belirterek bu bağlamda 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.