Yarısını satmış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2020 Kasım ayı içerisinde bir antrepodan 463 bin TL değerinde 962 adet içki çaldığı gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Gör hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın çaldığı ürünlerin değerinin yüksek olduğu, satıp maddi menfaat elde ettiği belirtildi. Ayrıca sanığın benzer suçlarından daha önce yargılandığı, hapis cezalarına çarptırıldığı ancak ıslah olmadığı kaydedildi.

Davanın kararını Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına Yargıç Hazan Aksun açıkladı.



Yargıç Aksun, sanığın, 5 ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Ramadan Cemil işletmelerine ait antrepoya girerek, toplam değeri 463 bin TL olan 962 adet alkollü içkiyi sirkat ettiğini söyledi. Aksun, sanığın işlediği suçun çok ciddi ve toplumda büyük huzursuzluğa neden olan suçlardan olduğunu belirtti.

Hırsızlık suçları arttı

Kimsenin, başka bir şahsın mülküne girerek, ona ait eşyayı veya malı sirkat etme hakkı olmadığına özellikle vurgu yapan Aksun, hırsızlık suçlarının ülkemizde oldukça yaygın olduğuna da dikkat çekti. Sanığın sirkat ettiği içki miktarının ve değerinin de külliyatlı olduğunu belirten Aksun, çaldıklarının bir kısmını satarak maddi menfaat elde ettiğini ifade etti.

Yargıç Aksun, sanığın depoya 2 kez girerek içki çaldığını, bunun planlı bir şekilde suç işlediğini gösterdiğini açıkladı.

Aksun, sanığın benzeri birçok sabıkası olduğunu ve uzun süreli hapislik cezaları almasına rağmen ıslah olmadığına da vurgu yaptıktan sonra, oy birliği ile sanığı 6 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.