Yarısını satmış

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da 2020 Kasım ayı içerisinde bir antrepodan 463 bin TL değerinde 962 adet içki çaldığı gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Gör hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın çaldığı ürünlerin değerinin yüksek olduğu, satıp maddi menfaat elde ettiği belirtildi. Ayrıca sanığın benzer suçlarından daha önce yargılandığı, hapis cezalarına çarptırıldığı ancak ıslah olmadığı kaydedildi.
Davanın kararını Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına Yargıç Hazan Aksun açıkladı.
Hırsızlık suçları arttı
Kimsenin, başka bir şahsın mülküne girerek, ona ait eşyayı veya malı sirkat etme hakkı olmadığına özellikle vurgu yapan Aksun, hırsızlık suçlarının ülkemizde oldukça yaygın olduğuna da dikkat çekti. Sanığın sirkat ettiği içki miktarının ve değerinin de külliyatlı olduğunu belirten Aksun, çaldıklarının bir kısmını satarak maddi menfaat elde ettiğini ifade etti.
Yargıç Aksun, sanığın depoya 2 kez girerek içki çaldığını, bunun planlı bir şekilde suç işlediğini gösterdiğini açıkladı.
Aksun, sanığın benzeri birçok sabıkası olduğunu ve uzun süreli hapislik cezaları almasına rağmen ıslah olmadığına da vurgu yaptıktan sonra, oy birliği ile sanığı 6 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.