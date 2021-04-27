Mutlaka yaptırın

Sağlık Bakanlığı halka, Covid-19 aşılarını zamanı geldiğinde yaptırmaları çağrısında bulunarak, “Aşılama ülkemizin covid-19 ile ilgili mücadelesinde çok önemli rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, aşının hayat kurtaran, dünyanın en başarılı sağlık müdahalelerinden biri olarak kabul edildiğini kaydetti.

Bakanlık mesajında, “Aşılamada bugüne kadar sağlanan başarıyı göz önüne alarak, insanlarımızın Covid-19 aşılarını zamanı geldiğinde yaptırmaları ülkemizin covid-19 ile ilgili mücadelesinde çok önemli rol oynayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayından bu yana 61 bin 490 kişiye birinci doz ve 48 bin 877 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplamda 110 bin 410 doz Covid-19 aşısı yapıldığı kaydedilen mesajda, hedefin en kısa sürede Covid-19 aşılama oranını nüfusun yüzde 65’inin üzerine çıkarmak olduğu vurgulandı.

En başarılı sağlık müdahalelerinden biri



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 10:26

Her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Aşı Haftası’nın, her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşıların yaygın kullanımını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedilen mesajda, aşılamanın her yıl milyonlarca hayat kurtaran, dünyanın en başarılı sağlık müdahalelerinden biri olarak kabul edildiği belirtildi.Mesajda, aşıların, insanları bir araya getirme ve yaşam boyu her yerde herkesin sağlığını ve refahını iyileştirme konusundaki önemini desteklemek için bu yıl Aşı Haftasının 'Aşılar bizi yakınlaştırır' teması ile kutlanacağı ifade edildi.Sağlık Bakanlığı mesajında, “Aşılamada bugüne kadar sağlanan başarıyı göz önüne alarak, insanlarımızın Covid-19 aşılarını zamanı geldiğinde yaptırmaları ülkemizin covid-19 ile ilgili mücadelesinde çok önemli rol oynayacaktır.” denildi.Bakanlığın Ocak ayından bu yana 61 bin 490 kişiye birinci doz ve 48 bin 877 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplamda 110 bin 410 doz Covid-19 aşısı yaptığı kaydedilen mesajda, hedefin en kısa sürede Covid-19 aşılama oranını nüfusun yüzde 65’inin üzerine çıkarmak olduğu vurgulandı.Sağlık Bakanlığı, 100 bin doz Sinovac aşısına ilaveten 40 bin doz daha Sinovac aşısının 19 Nisan’da ülkeye geldiği ve yapılmaya başladığını belirterek, Avrupa Birliği’nden temin edilen 10 bin 330 doz Biontec aşısı ve 4 bin 900 doz Astra Zeneca aşısının da aşılama çalışmalarında kullanıldığını açıkladı.