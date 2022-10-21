Cezaevine gönderildi

Valizindeki pantolonun cebine koyduğu 225 bin Euro parayı gümrüğe beyan etmeden ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalanan Serap Oturakçı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiadalar aktarılarak tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Serap Oturakçı’nın 7 Ekim 2022 tarihinde, Ercan Havaalanı’nda gümrüğe beyan etmeden valizindeki 2 erkek pantolonunun ceplerinde 225 bin Euro ile giriş yaptığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Para ile zanlının cep telefonunun emare alındığını ifade eden polis, Serap Oturakçı’nın ifadesinde parayı kardeşine getirdiğini beyan ettiğini ancak kaynağıyla ilgili izahat veremediğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının kardeşinin Türkiye’de sanal bahis suçlamasıyla aleyhinde soruşturma olduğunu anlattı.

Polis, zanlının kardeşinden de ifade alındığını ve parayla ilgili onun da izahat veremediğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda başka şahıslara ait uçuş bilgilerinin bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ve ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 40 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.