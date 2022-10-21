İkisine de 18 ay hapis

Lefkoşa’da 2022 yılı Temmuz ayında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ağaç Market’tin kapısının kilidini kırıp 60 paket sigara, bilgisayar ve çekmecede duran 675 TL parayı çalan

Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 18’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın sanıkların mahkum olduğu dükkan açma suçun ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi mülkiyet hakkının önemine değindi. Barkın, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 18’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Sanıklar, 11 Temmuz 2022 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ağaç Market isimli iş yerinin cam kapısının kilidini kırarak içeriye girmiş; bir adet diz üstü bilgisayar, 27 adet elektronik, 160 paket de çeşitli markalarda sigara,9 paket pirinç, 8 paket yulaf ezmesi ve çekmecede bulunan 675 TL nakit parayı çalmıştı.

Polis, olay yeri ve çevresinde başlatılan kapsamlı soruşturma sonucu sanıkları kamera görüntülerinden tespit ederek tutuklanmıştı.