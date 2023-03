Aksi halde işler yürümüyor

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde faaliyet gösteren farklı ekonomik örgütlere kayıtlı 350 üye ile gerçekleştirilen ankette iş insanlarının yüzde 40’ının son bir yılda işinin yürümesi için rüşvet verdiğini söylemesi utanç verici tabloyu ortaya koyarken, vatandaşlar, ülkedeki çarpık düzenin değişeceğine dair umudu kalmadığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, rüşvet vermenin de almanın da büyük bir ayıp ve adaletsizlik olduğunu belirtti. Vatandaşlar, “Rüşvet vermek kötü bir şeydir ama günümüzde adamınız yoksa, rüşvet vermeyecekseniz işleriniz hal olmuyor” dedi. Bazı vatandaşlar, rüşvet verme olayının son zamanlarda arttığını dile getirirken, bazıları da iyi bir disiplin ve yönetimle utanç verici bu durumun önüne geçilebileceğini ifade etti.

Ne dediler…?

Nurettin Yardımcı

“İş adamları rüşvet vererek iş yaptıklarını söylüyor ve bence bu doğru bir uygulama değildir. Herkes işini dürüstçe yapmalıdır. Bu memlekette rüşvet işlerinin artmasının tek nedeni rüşvet vererek iş yaptırmanın alışkanlık hale gelmesinden kaynaklanıyor. Bu ülkeye dünyanın her yerinden insanlar geldi ve bence bu rüşvet olayı artık zor düzelir. Tek bir düzelme şansı vardır o da şeffaf bir yönetim olursa rüşvet olayları son bulur.”

Ahmet Şişik

“Yapılan bir kamu araştırmasında iş adamları rüşvet vererek işlerini hallettiğini söyledi. Bence rüşvet vardır ve işler bu şekilde yürüyor. Rüşvetin artmasının nedeni bazılarının daha fazla kazanç elde etme hırsıdır. Rüşvet her ülkede yaşanan bir durumdur ve bunun düzelebileceğine pek bir inancım yoktur.”

Hasan Elibol

“Yolsuzluk olmayan ülke maalesef yoktur. Bu ülkede rüşvet algısının düzelebileceğine inancım vardır. Eğer bu ülkenin başına iyi birileri gelir, iyi bir yönetim oluşturulursa rüşvet olaylarının ortadan kalkacağına inanıyorum.”

Mustafa Alsancak

“Yapılan bir kamu araştırmasında iş adamları rüşvet vererek işlerini hallettiğini söyledi. Bu ülkemiz için utanç vericidir. Bizi yönetmesi için seçtiğimiz kişilerin bu tür olaylarla anılması veya bu tür olayların içerisinde bulunması ne insanlığa, ne dürüstlüğe ne de adalete sığar. Rüşvet olayları eminim ki çok daha fazla vardır ve biz sadece gün yüzüne çıkanları biliyoruz. Rüşvet olaylarının artmasının nedeni daha fazla para kazanma hırsıdır. Bu yolsuzluk olaylarının düzeleceğine pek inancım yoktur. Ancak adalet yerini bulur ve idarecilerde korku havası eserse belki düzelir.”

İbrahim Demirkant

“Rüşvet olaylarının en kralı yapılıyor ülkemizde. Özellikle son zamanlarda rüşvet olaylarının çok daha fazla arttığını düşünüyorum. Bu denetim ve doğru düzgün bir yönetim olmamasından kaynaklanıyor. Rüşvet olaylarının sona ereceği inancım da yoktur, çünkü artık ülkede rüşvet vermeden hiçbir işinizi yapamazsınız.”

Hüseyin Öztürk

“İş adamları devletteki işlerini rüşvet vererek yürüttüğünü söyledi ve bence bu olaylar gerçektir. Ben rüşvet olaylarının yaşandığını düşünüyorum. Bazıları aileden aldığı terbiye ve eğitimle veya gelecek kaygısı ve benzeri nedenlerden elinde bulundurduğu makamın gücünü kullanarak rüşvet almaya yöneliyor. Bu olayların sona ermesi için çok zamana ihtiyacımız vardır. Dürüst kişilerden oluşan bir hükümet yönetimi olursa bence rüşvet olayları son bulacaktır.”

Mustafa Hoca

“Ülkede rüşvet olaylarının yaşandığına inanıyorum. Bu yönde söylentiler vardır. Kamu sektöründe geçmişten gelen “adamın yoksa iş yaptıramazsın” algısı vardır ve bu gerçektir. Bir dairede birini tanıyorsan işlerini kolayca hallediyorsun. Bir şeyleri kaçırmak veya izin almak ya da yanlış yapılan bir işin görmezden gelinmesini sağlamak amacıyla rüşvet veriliyordur. Bu rüşvet işinin neden arttığını bilemiyorum ancak, denetleme yaparak rüşvetin önüne geçilebilir. Liyakate bakmadan gelen her parti kendi adamlarını bir yerlere atıyor. Üçlü kararnamenin kaldırılmasının da büyük faydası olacağına inanıyorum.”