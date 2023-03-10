Para cezası 337 bini aştı

Ömer KADİROĞLU

Trafik ekipleri dün Lefkoşa’da salon araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde 5 saat süren denetimler sonucu 33 araca el konuldu, 155 sürücü rapor edildi ve 337 bin lirayı aşkın para cezası yazıldı.

Polisten elde edilen bilgilere göre; Başkentte sabah 09.00’da başlayan denetimler öğleden sonra 14.00’e kadar sürdü. Polis, 5 saat süren denetimlerde toplam 580 motosiklet ve salon aracı kontrol etti. Yapılan kontroller sonucu 155 sürücü rapor edildi, 33 araç ve motosiklet trafikten men edildi. Toplam 337 bin 854 TL para cezası yazıldı.

İşlenen trafik suçlarından bazıları şöyle:

Sigortasız araç kullanma: 20

Emniyet kemersiz araç kullanma: 20

Seyir halinde telefonla konuşma: 10

Siyah cam filmli araç kullanma: 13

Ehliyetsiz araç kullanma: 7 kişi

Patlak egzozla araç kullanma: 3

Kasksız motosiklet kullanma: 2