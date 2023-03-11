Takvim resmen başladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Haftalardır konuşulan tarih, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla resmileşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine karar verdi. Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu. YSK'nın milletvekili adayı olacak kamu görevlilerine ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yener, "Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlenmiştir." dedi.

İkinci tur 28 Mayıs’ta

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.