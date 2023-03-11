Acılara ortak oldular

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde, arama-kurtarma faaliyetleri olmak üzere yardım ve destek faaliyetlerine katılan kurum-kuruluşlara, kamu çalışanlarına, belediye başkanları, deprem bölgesinde sürecin etkin şekilde planlanması ve koordine edilmesini sağlayanlara devlet protokolünün de katılımıyla teşekkür ve takdir belgesi verildi.

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve Polis Genel Müdürü vekili Kasım Kuni, bazı milletvekilleri, bazı belediye başkanları, üst düzey yetkililer katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort’un sunuş konuşması ardından teşekkür ve takdim belgeleri dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Tören alanında ayrıca deprem kurtarma çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi hazırlandı.