Deprem hastaları da vurdu

Türkiye’de 6 Şubat tarihli depremde Hatay’daki diyaliz merkezlerinin yıkılmasından dolayı hastalar tedavisini sürdürmek için başka şehirlere akın etti.

Bu hastalardan 16’ı da KKTC’ye geldi. KKTC'de dünya ortalaması civarında, 260 kronik böbrek hastası bulunurken, hastanelerde tedavi gören kişi sayısı Hatay’dan gelenlerle 276 oldu.

Bu 276 hastaya haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisi uygulanırken, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Nefroloji Uzmanı Doç Dr. Düriye Deren Oygar, afet sağlık politikası oluşturulması, kronik hastaların tedaviye erişimleri, tedavisiz kalmamalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Toplantı düzenlendi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü, 9 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Hemodiyaliz Servisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Hemodiyaliz Hekimi Dr. Salahi Ataç, ülkede böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren hasta sayısının dünya ortalamasına yakın olduğunu söyledi.

Hemodiyaliz hastalarına, haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisi uyguladıklarını kaydeden Ataç, servislerinde hemodiyaliz hastaları yanında, periton diyaliz tedavisi de verildiğini anlattı.

Altuğra: 3 kez hemodiyaliz tedavisi veriliyor

Bakanıİzlem Gürçağ Altuğra dünya genelinde kronik böbrek hastalığının hızlı bir şekilde artışından dolayı her yıl Mart aynının ikinci perşembe gününün Dünya Böbrek Günü olarak anıldığını belirterek, kronik böbrek hastalığının önemine dikkat çekmek adına dünya genelinde Dünya Böbrek Günü için farkındalık çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Ülkede yapılan çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 260 kişinin kronik böbrek hastası olduğunun tespit edildiğini açıklayan Bakan Altuğra, devlet hastanelerinde Hemodiyaliz Birimi’nde bu hastalara düzenli olarak tedavi verildiğini anlattı.

Ülkedeki 260 kronik böbrek hastasının yanı sıra Türkiye’de yaşanan depremden dolayı ülkeye gelenler arasında 16 kronik böbrek hastası bulunduğunun da tespit edildiğini belirten Bakan Altuğra, bu 16 kişiye de haftada 3 kez hemodiyaliz tedavisi verildiğini kaydetti.

Oygar: Böbrek hastalıkları artış gösteriyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Nefroloji Uzmanı Doç Dr. Düriye Deren Oygar da, dünyada böbrek hastalığının her geçen gün artması sebebiyle 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kronik böbrek hastalığının bir salgın olarak nitelendirildiğini söyledi.

Oygar, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan afette böbrek hastaların ne kadar hassas duruma düştüklerinin görüldüğünü söyledi.

Özellikle Hatay’da diyaliz merkezlerinin yıkılmasından dolayı hastaların günlerce tedavi alamadıklarını, diyaliz tedavisi alabilmek için hastaların başka şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Oygar, böyle durumlarda mutlaka bir afet sağlık politikası oluşturulması, kronik hastaların tedaviye erişimleri, tedavisiz kalmamalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.