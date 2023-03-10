İbretlik ceza

Gönyeli’de 26 Mayıs 2019 tarihinde yaşanan olayda kıskançlık yüzünden sabaha karşı kız arkadaşı M.K.’nin evini basıp ciddi şekilde darp ederek, kulak zarının yırtılmasına neden olan Eren Gürkan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın o dönem kız arkadaşı olan 23 yaşındaki genç kadına defalarca yumruk attığı, sehpanın üzerine savurarak bedensel zarar uğrattığı belirtildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Barkın, kadınlara yönelik şiddet suçlarındaki ciddi artışı üzülerek gözlemlediklerini belirtip, bu tür suçlara mahkemelerin hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamayacağını söyledi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, “Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır”dedi.

Olayın içeriğine değinen Barkın, sanığın o dönem kız arkadaşı olan genç kadına dört beş kez yumruk attığını, sehpanın üzerine savurarak başını vurmasına neden olduğunu belirtti. Barkın, “Sanığın birden fazla kez genç kadına yumruk vurması ve kendisini sehpaya fırlatması da suçun işlenişindeki vahameti ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.