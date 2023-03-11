Ortak hedef adada çözüm

Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın dışişleri bakanlarının Atina’da bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Atina’ya çalışma ziyaretinde bulunan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, dün Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ayrıntılarına yer verdi.

Habere göre görüşme sonrasında iki bakan basına açıklamalarda bulundu. Dendias, Kıbrıs sorununun Yunan dış politikasının en önemli ulusal önceliğini teşkil ettiğini ifade etti.

Dendias, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde kalıcı, yaşayabilir ve adil bir çözüm bulunması için desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Görüşme sırasında, “AB, ABD ve diğer stratejik ortakların harekete geçirilmesiyle sahte devletin uluslararası açıdan yükseltilmesinin önlenmesi çabalarını” da ele alıklarını söyleyen Dendias, yeni oldu bittilerin önlenmesi çabalarında Rum Yönetimi’nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dendias, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasının esas parametresinin “Türk tutumu” olduğunu savundu.

Dendias açıklamasında ayrıca görüşmenin tren kazası nedeniyle Yunanistan ve Helenizm'in yasta olduğu bir dönemde gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek hayatını kaybedenler arasında iki Kıbrıslı öğrencinin de bulunduğunu anımsattı.

Dendias görüşme sırasında mevkidaşına Yunanistan’da düzenlenecek “Our Ocean 2024” konferansı hakkında bilgi verdi ve bu konunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazartesi günü Atina’ya yapacağı ziyarette de tekrarlanacağını ifade etti.

Doğal gazın önemi

Doğu Akdeniz’in, AB’nin enerji bağımlılığında ve çevrenin korunmasında katalizör bir rolle ortaya çıktığını ifade eden Dendias, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bu gidişatta önemli bir rol oynayabileceğinden de söz etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmede, Doğu Akdeniz bölgesindeki, Yunanistan, Güney Kıbrıs-Mısır, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail gibi üçlü iş birliklerini ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail-ABD gibi 3+1 şeklindeki oluşumların üzerinde de durduklarını belirtti.

Kıbrıs’ın birleşmesi önemli

Habere göre Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa uzun süreden beri verdiği destekten söz etti ve ortak vizyonlarının Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunundan bahseden Kombos, kendilerinin bölücü çözümleri veya Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözümü kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kombos, amacın; Kıbrıs sorununun, her zaman üzerinde uzlaşmaya varılan BM çerçevesinde, siyasi eşitlik ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, iki kesimli iki bölgeli çözüm bulunması olduğunu ifade etti.

Yakın gelecekte üstlenilecek inisiyatiflerle müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak koşulların yaratılacağını umut ettiklerini ifade eden Kombos, bu çerçevede AB’nin katkısının oldukça önemli olduğuna da dikkati çekti.

Kombos, kapalı Maraş bölgesindeki “yasa dışılığın” devam ettiğini savundu ve Ankara’nın yeni oldubittiler yaratarak başka bir boyutta hareket ettiğini ileri sürdü.