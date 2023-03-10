80 milyonla bu iş olmaz

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Eğitim Bakanlığı, Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Karakol İlkokulu ile Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nde öğrencilerin çadırlarda ders yapmasını kararlaştırdı.

Günlerdir okula gitmeyen öğrencilerin aileleri ise; özellikle yağışlı günlerde çadırlarda nasıl ders yapılacağını sorgularken, eğitimde yaşanan kayıplar konusunda büyük bir endişe yaşıyor.

Diyalog muhabirlerinin yaptığı araştırmaya göre KKTC genelinde 95’i ilkokul, 25’i okul öncesi, 14’ü ortaokul, 20’si lise, 12’si meslek lisesi olmak üzere devlete ait toplam 166 okul bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 bütçesinde okulların bakım, onarım, tadilat ve ek inşaatları için ayrılan payın 80 milyon Türk Lirası olduğuna dikkat çeken uzmanlar “bu parayla bu iş olmaz” diyor.

Deprem dönüm noktası oldu

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve büyük yıkma neden olan deprem KKTC’de de dönüm noktası oldu.

Depremin ardından ülkedeki kamu binalarının ve okulların güvenliği gündeme geldi.

Yıllardır çatıları dökülen, sıvaları eskiyen, duvarları çatlayan okullar depremle birlikte dikkate alındı.

Gazimağusa’da bulunan Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ile Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nin binaları öğrenci, öğretmen ve velileri endişelendirirken, bir süredir sınıflarda ders işlenmiyor.

Veliler okullarla ilgili deprem dayanıklılık raporlarının çıkmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimin bir süre çadırlarda sürmesine karar verdi.

Bu kapsamda dün GKK personeli tarafından, Namık Kemal ve Dr. Fazıl Küçük Lisesi bahçelerine 25 adet çadır kuruldu.

Cumhuriyet Lisesi’nin binasında çatlaklar arttı

Cumhuriyet Lisesi’nde çadırda bir süre eğitim görüldükten sonra alternatif bir başka yapıya geçilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Okul Müdürü Ahmet Billuroğlu, deprem ve şubat tatili dönüşü okuldaki çatlaklar ve kaymaların arttığını söyledi. Durumu bakanlığı ilettiklerini ve önlem için adım atıldığını kaydetti.

Billuroğlu, okul aile birliği kararı ile çocukların 9 iş günüdür okula gelmediğini söyledi.

Okul Müdürü Billuroğlu, Eğitim Bakanlığının, geçici olarak çadırda eğitime başlanacağını açıkladığını ancak çadırda eğitimin sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Müdür Billuroğlu, alternatif arandığından da bahsetti ve bunun için de Yeniceköy’deki eski polis okulunu önerdiklerini dile getirdi.

Müdür Billuroğlu, bu binanın da gerekli kontrollerinin yapılması gerektiğini, taşınmalarının uygun olması halinde eğitime orada devam etmek istediklerini söyledi.

33 sınıf için 13 çadır

Namık Kemal Lisesi’ndeki çadır kurulum çalışmalarını inceleyen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı ise bin 210 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda toplamda 33 tane sınıf olduğunu söyledi. Elmalı, binadaki risk nedeniyle ailelerin 20 gündür çocuklarını okula göndermediğini ve öğrencilerin daha fazla eğitimden geri kalmaması adına böyle bir karar alındığını söyledi. Öğrencilerin 13 çadırda eğitimlerine devam edeceğini açıklayan Elmalı, “33 tane sınıfın 13 tane çadır da tam zamanlı olarak eğitime devam edebilmesi pek mümkün görünmüyor” şeklinde konuştu.

Yeterli kaynak yok

Öte yandan Gazimağusa ve Geçitkale’deki 4 okulla ilgili nasıl bir yol izleneceği deprem dayanıklılık raporunun ardından belirlenecek; ya onarımdan geçirilecek ya da tamamen yıkılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 bütçesinde okulların bakım, onarım, tadilat ve ek inşaatları için ayrılan 80 milyon liralık payın yeterli olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

KKTC genelinde 95’i ilkokul, 25’i okul öncesi, 14’ü ortaokul, 20’si lise, 12’si meslek lisesi olmak üzere devlete ait toplam 166 okul bulunurken, ne kadarının riskli olduğu ise henüz netleşmedi. Onarım gereken okul sayısının artması durumunda 80 milyon liralık bütçenin çok yetersiz kalacağı belirtildi.