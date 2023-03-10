Lefkoşa İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Takip Şubesi’nde İskan Komitesi Başkanı olarak görev yapan Salih Sonay (68) cinsel saldırı suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının, aynı dairede çalışan 33 yaşındaki kadına zorla sarılıp, yanağından öptüğü belirtildi. Zanlının ilk ifadesinde, “terfi aldığı için sarılıp öptüm" dediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 3 Mart 2023 tarihinde saat 16.20 raddelerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Lefkoşa İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Takip Şubesi’nde İskan Komitesi Başkanı olarak görev yapan Salih Sonay’ın aynı dairede katip yardımcısı olarak görev yapmakta olan D.G.’ye sanılıp üzerine çekerek dudağından öpmeye çalışıp, yanaklarına dokunmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, 33 yaşındaki genç kadının 6 Mart tarihinde Adli Şubeye geldiğini ve ifadesinde Salih Sonay’ın aleyhinde şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis, alınan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıca müracaat edilip Salih Sonay hakkında tutuklama emri temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, 7 Mart 2023 tarihinde saat 00.15 sıralarında Adli Şubeye gelen Salih Sonay'a hakkındaki suçlamanın bildirildiğini, suç izah edildiği zaman, zanlının cevaben "terfi aldığı için sarılıp öptüm" dediğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargı kararı verdi.