Sayıştay devrede

Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan bir raporda, bir Kıbrıs vatandaşıyla evlilik sonucu olanlar dahil Rum Yönetiminde ikamet eden (yabancı uyruklu) kişilere Kıbrıs vatandaşlığının verilmesi için yapılan başvuruların incelenmesi konusunda Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesinde yaşanan büyük gecikmelere dikkat çekildi.

Politis gazetesi “Parası Olmayanlar Beklesin” başlıklı haberinde 2007 yılından 7 Kasım 2023 tarihine kadar toplam 11 bin 891 vatandaşlık başvurusunun beklemede olduğunu, ancak bunun tam aksine “altın pasaport” başvurusu yapanların ödemeyi yapıp bir gecede vatandaşlık aldığına işaret etti.

Gazete kamuoyunda “altın pasaportlar” olarak bilinen ve Güney Kıbrıs’a yatırım yapmaları karşılığında vatandaş olmak için hak kazanan kişilerin bir gecede vatandaş olduğu ancak bu şekilde parası olmayıp da Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdürüp çalışan ve "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı biriyle aile kuran kişilerin ise vatandaşlık almak maksadıyla yaptıkları başvuruların onaylanması için yıllarca beklediğine işaret etti.

Sayıştay Başkanlığının kamuoyuna yansıyan raporunda, bir Kıbrıs vatandaşıyla evlilik ve uzun yıllar Güney Kıbrıs’ta ikamet edilmesi sonucunda yapılan vatandaşlık başvurularının makul bir sürede incelenmediğine dikkat çekilirken, haberin devamında Sayıştay Başkanlığının 1 Ocak 2020 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan başvurular arasından rastgele seçtiği bazı başvuruları incelediği kaydedildi.

Şartlar değişti

Gazete Sayıştay Başkanlığının rastgele seçtiği ve incelediği bazı başvurulara göre, Güney Kıbrıs’ta uzun süre ikamet edilmesi nedeniyle yapılan vatandaşlık başvurularının incelemesinin tamamlanması için gereken ortalama sürenin 37,7 ay (3 yıl), Kıbrıs vatandaşıyla evlilik nedeniyle yapılan vatandaşlık başvuruların incelenmesinin ortalama süresinin ise 25,7 aya (2 yıl) yükseldiğine dikkat çekti.

Sayıştaylığın raporunda, başvuruların incelenmesinin tamamlanması için gereken uzun sürenin başvuruların incelenmesiyle ilgili prosedürün gecikmeli olarak başlamasından kaynaklandığına işaret edilirken, Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesinin başvuruların incelenmesi esnasında değil, yalnızca ilgili kararın alınmasının akabinde başvuru sahipleriyle iletişime geçtiğine de yer verildi.

Haberde yasanın, başvuru sahibinin vatandaşlığa kabul başvurusunu sunmasından önce 12 aylık sürekli ikamete sahip olmasını öngörmesine rağmen, Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesinin bu süre içerisinde 90 güne kadar olan ikamet eksikliği durumunda başvuruları reddetmediğini, bunun mevzuata uymadığını da ekledi.

Son 3 yıllık rapor

Fileleftheros gazetesi ise “Bol Kepçe Kıbrıs Vatandaşlığı” başlığıyla yer verdiği haberinde, sayıştaylığın raporuna yer vererek, 2020-2023 yılları arasında 22 bin 740 yabancı uyruklu kişinin Kıbrıs vatandaşı olduğunu, aynı dönem içerisinde 2 bin 650 kişinin başvurusunun ise reddedildiğini yazdı.

2022 yılında 7 bin 71 kişinin başvurusunun onaylandığını kaydeden gazete, 2023 yılında temmuz ayı sonuna kadar 6 bin 109, 2020 yılında 4 bin 743, 2021 yılında ise 4 bin 817 kişinin vatandaşlık başvurusunun onaylandığını ekledi.