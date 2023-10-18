Alıcılar aranıyor

Lefkoşa’daki evinde satışa hazır kokain ve hinteneviri ile bulunan Hakan Kalkan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Ekim 2023 tarihinde zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı saat 17.30 sıralarınca zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldığını bellirtti. Polis, yapılan aramada, y 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 binTL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü yakalandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Güneyden getirilen uyuşturucuyu sattı

Polis, bu süre içerisinde zanlının aranan bir şahsın Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği ve Hamitköy’de belli bir noktaya bıraktığı uyuşturucuyu aldığını; teslim aldığı 27 gram hitnekeviri ile 10 gram kokainin bir kısmını bazı şahıslara sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının evinde ele geçirilen 8 bin TL paranın da uyuşturucu geliri olduğunu teyit ettiklerini açıkladı.

Polis, birçok kişinin sorgulandığını, birçok kamera kaydı incelediklerini ancak incelenecek başka görüntüler, alınacak başka ifadeler olduğunu kaydetti.

Zanlının cep telefonunun da incelemede olduğunu kaydeden polis, ayrıca ele geçirilen amerelerin de analize gönderileceğini belirtti. Zanlının serbets kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.