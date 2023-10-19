Orta Doğu cehenneme döndü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki başlayan çatışmalar devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya devam eden İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Cibalya bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı ile Yermük ve Zeytun mahallelerine havadan ve denizden düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 30 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir ekmek fırınını da hedef alırken, buradaki saldırıda en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a düzenlenen İsrail saldırılarında da biri çocuk 3 Filistinli öldürüldü.

İsrail, Gazze çevresindeki Netiv HaAsara yerleşim bölgesinde Filistinli grup ile girilen çatışmada, 2 İsrail askerinin öldüğünü ve 7 Ekim’den bu yana ölen askerlerinin sayısını 304’e yükseldiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Filistin Kızılayı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı. Saldırıda can kaybı bildirilmedi.

ayrıca İsrail güçlerinin, Gazze'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisine düzenlediği saldırı sonucu ölen ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı cami yıkılırken çevresinde de hasar meydana geldi.

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze’de 433 aileyi katlettiği ve bu ailelerden toplam 2 bin 421 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail’in son 24 saatte 471’i El-Ehli Baptist Hastanesinden olmak üzere 678 kişiyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, Gazze’de şu ana kadarki toplam can kaybı 3 bin 478, yaralı sayısı da 12 bin 65 olarak kayda geçti.

Bir günlük genel greve gidildi

İsrail’in, Gazze Şeridi’nde 500’den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te dün bir günlük genel greve gidildi.

Hamas, söz konusu saldırının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti.

İsrail’in “yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı” vurgulanan Hamas’ın açıklamasında, “Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25’ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70’i çocuk ve kadındı.” ifadesi kullanıldı.

Hamas, İsrail’in şu ana kadar 120 bin konutu, içinde yaşayanların başına yıktığını iddia etti.

