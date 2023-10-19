Çevreci bir adım

Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (SİTA) düzenlediği “Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” Lefkoşa’da yapıldı.

“İklim krizinin ülkedeki etkilerini gözler önüne sermek, ülkesel önleme ve uyum stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak, acil önlem planlarının oluşturulmasına zemin hazırlamak ve sivil toplum kuruluşları ve toplumla karar vericileri eyleme geçirmek” amacıyla düzenlenen Zirvede, “Lefkoşa İklim Sözleşmesi” de imzalandı.

Sözleşmeye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman imza koydu.

Lefkoşa İklim Sözleşmesi’nde, iklim krizi ile mücadele konularında ortak akılla çalışma; doğanın, ormanların ve su kaynaklarının korunması adına gerekli önlemlerin zaman kaybetmeden alınması için gerekli adımların atılması; bakanlıkların ve kurumların iklim krizinin gerekliliklerini gözeterek hareket etmesi; elektrikte yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması; fosil yakıt kullanımının azaltılması amacıyla hybrid ve elektrikli araçlara uygulanan vergilerin teşvik edici hale getirilmesi; yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş ve rüzgar) kullanımının teşviki gibi bir dizi çevreci adım yer alıyor.

Lefkoşa’da Concorde Hotel’de yer alan zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve diğer yetkililer katıldı.

Yeşil Barış Hareketi ile Biyologlar Derneği’nin yanı sıra Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve konunun uzmanı bilim insanlarının da konuşma yaptığı zirvenin açılış konuşmasını, SİTA Başkanı Özdemir Tokel yaptı.

Konuşmaların ardından uzmanların sunumlarına geçildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 09:38