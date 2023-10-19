Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, Güney Kıbrıs’taki Engomi Mall isimli alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren şahsa defibrilatör ile ilk yardım müdahalesinde bulunup, hayat kurtardı

Şaziye Azimkar "Hayatımın en büyük sınavlarından birini yaşadım. Ne harika bir duygu” açıklamasında bulundu.

Azimkar’ın 46 yaşındaki şahsın hayatını kurtarması hem güneyde hem kuzeyde takdir topladı. Güneyin Ambulans Servisi sorumlusu Riana Constantinou bir babanın hayatını kurtaran Azimkar'a teşekkür etti.

Sosyal medyadan çağrı yapıldı

Olay önceki gün meydana geldi. Alışveriş merkezinde aniden fenalaşan adama müdahale eden Azimkar, iş yerinde bulundurulan defibrilatör ile hastayı hayata döndürdü. Adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Azimkar işlerini bitirip kuzeye döndü.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, devlet televizyonunda yayınlanan sabah programına katılan Ambulans Servisi Direktörü Riana Constantinou, önceki gün Engomi Mall’da meydana gelen olayı doğruladı.

Constantinou, “Doğru zamanda doğru yerde bulunan ve kamuya açık defibrilatörün nasıl çalıştırılacağına dair hayati bilgiye sahip olan 30 yaşlarındaki hayat kurtarıcı kadın, Kıbrıslı Türk’tü” diye konuştu.

Kalp masajı eğitimi alan kadının sakinliğini koruyarak acil servise gelir gelmez kendine gelen adama üç şok uyguladığı kaydedilen haberde, Constantinou’nun kadının kimliğini açıklamadığı ancak ambulans personelinin kadının yaptığının takdire şayan olduğunu düşünmesi üzerine olayı kendisine bildirdiğini anlattığı yer aldı.

Constantinou’nun, hayat kurtarıcı kadını bulmak ve ona teşekkür etmek için sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “ Elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi; onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen Ambulans Servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandığı da belirtildi.

“Hayatımın en büyük sınavlarından biri”

Güneyde ve kuzeyde herkesin merak ettiği Kıbrıslı Türkün Şaziye Azimkar olduğu ortaya çıktı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Azimkar, hayatının en büyük sınavlarından birini yaşadığını belirterek, “Bir insanı aldığım ilk yardım eğitimi ile hayata getirmeye yardım ettim” dedi.

Harika bir duygu yaşadığını kaydeden Azimkar, “Bir kez daha ilk yardımın hayat kurtardığını kendi tecrübemle gördüm” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 09:40