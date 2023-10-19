CTP tavrını netleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak artık “sırf müzakere etmek için müzakere edilmesine” karşı olduklarını, takvimlendirilmiş ve sonuç odaklı müzakere süreci talep ettiklerini vurguladı.

Açıklamaya göre, Erhürman, “Sol ve Kıbrıs Sorunu – Beşinci Yıllık Konferans: Kıbrıs Solu’nun Ortak Eylemi” konulu konferansta konuşma yaptı.

Ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde düzenlenen konferansta, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile açılış konuşması yapan Erhürman, Ortadoğu’da yaşanan insanlık dramına değindi. Hamas’ın saldırıları sonucu İsrail’de sivillerin hayatını kaybettiğini dile getiren Erhürman, “Şu anda da Gazze’de çocukların öldürüldüğü bir dönemi görüyoruz. Yüreklerimiz şu an öldürülmeye çalışılan çocuklarla birliktedir. Büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acı ancak sol düşünceye gerçekten yürekten inanan insanların yüreklerinde hissedebildikleri bir acıdır” dedi.

“Siyasi eşitlik pazarlık konusu yapılamaz”

Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan çıkmaza işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum lider Hristodulidis’in siyasi eşitlik ilkesini “BM Genel Kurulu kararlarında tanımlandığı” şeklinde ifade ettiğini ancak iki bölgelilik ve iki kesimlilikle ilgili böyle bir ibare kullanmadığını, bunun da samimiyetten uzak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devletli çözüm” diyerek federasyondan nasıl uzağa düştüyse, Hristodulidis’in de “siyasi eşitlik ilkesini pazarlık konusu haline getirmeye çalışarak” aynı ölçüde uzağa düştüğünü ifade eden Erhürman, “Bunu net ve samimi bir şekilde ortaya koymadığımız müddetçe samimi olamayız. İki toplumluluk, iki bölgelilik bu çözümün özüdür. Bunları dile getirirken neden ‘BMGK kararlarında tanımlandığı şekilde’ ifadesini kullanmıyor da siyasi eşitlikte kullanıyor?” sorusunu sordu.

“Yurttaşlık konusu tartışmaya açık bir konu değil”

Karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erhürman, bu konunun tartışmaya açık bir konu olmadığını ve tamamen insan hakkı meselesi olduğunu ifade etti.

Akansoy: Sol güçler öncü olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy da, barış ve federal kültür noktasında Kıbrıs’ın "kuzey ve güneyindeki" sol güçlerin öncü olmaları gerektiğini kaydetti.