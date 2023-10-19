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Tepkiler seslendirildi

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ofisi önünde protesto edildi

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Tepkiler seslendirildi
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Lefkoşa'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırı protesto edildi.
İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren bir grup, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ofisi önünde toplanarak slogan attı.
Türkiye, KKTC ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, okudukları basın bildirisinde İsrail'in bebek, çocuk, kadın ve erkek ayrımı yapmadan Filistinli sivilleri canlı yayında hastaneye yaptığı saldırı ile katlettiği belirtilerek, uluslararası toplumdan Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmasını istendi.
Basın bildirisinin okunmasının ardından araçlarla konvoy düzenleyen protestocular, Lefkoşa caddelerinde tur attı. Gazze’deki hastane saldırısının ardından bir grup vatandaş da sosyal medya aracılığıyla Lefkoşa'da Kuğulu Park’ta toplanarak, İsrail’i kınadı.
 

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