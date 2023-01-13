Alkol ve sürat 

Girne’de yapılan trafik denetimlerinde toplam 96 araç sürücüsü rapor edildi, 15 araç ise trafikten menedildi. Polisin açıklamasına göre, 425 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 4’ü sürüş ehliyetsiz, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan ve 58’i belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanmaktan toplam 96 araç sürücüsü rapor edildi. Girne’de ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Polisin operasyonlarının ülke genelinde sık aralıklarla süreceği açıklandı.