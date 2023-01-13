Trodos beyaza büründü

Kıbrıs adasında soğuk hava dalgası etkili olurken, Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos Dağı beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşama kadar sürdü. Kar kalınlığı akşam saatlerinde 10 santime kadar ulaştı. Trodos’taki Ulusal Orman Parkı’nda muhteşem kar manzaraları ortaya çıktı. Hem güneyden hem de kuzeyden onlarca kişi kar yağışını görmek için Trodos’a gitti. Birçok kişi kar yağışını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki Meteoroloji Dairesi'nin, dün sabah saat 06.00’dan bu sabah saat 06.00’a kadar geçerli olacak şekilde, yağmur ve yer yer gerçekleşecek şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı alarm yayımladığı haber verildi.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, hava şartlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, öte yandan hava sıcaklığının ise bugün düşeceği kaydedildi.

Kuzeyde yağışlar etkili

Kuzeyde ise yağışlı hava etkili oluyor. KKTC Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerin 5 kilograma kadar yağış aldığını belirtti.

Dairenin verilerine göre önceki gün 08.00 ile dün 08.00 saatleri arasında metrekareye Pile, Türkeli ve Lefke 5, Alayköy, Boğaz ve Ercan 4, Alsancak, Esentepe, Lefkoşa, Selvilitepe ve Yeşilırmak 3, Balıkesir, Dörtyol, Bostancı, Camlıbel, Gemikonağı ve Vadili 2 kilogram yağış aldı.

