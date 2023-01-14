15 personelin işine son verildi

Türkiye’nin tartışmasız en iyi üniversitelerinden biri olan ve 2005 yılında KKTC’de de açılan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde sular durulmuyor.

Güzelyurt ilçesine bağlı Kalkanlı köyünde eğitim hayatına başlayan üniversitede şu sıralar personel ve maaş krizi yaşanıyor. Yılbaşından hemen önce 20 temizlik işçisinin işten çıkarılmasının ardından bir kısmı kampüs kurulduğundan beri çalışan 15 idari personelin de dün işine son verildiği, pazartesi günü işe gelmemelerinin söylendiği belirtildi.

Eğitimde kriz

Diyalog’a ulaşan kaynaklar, kampüs kurulurken imzalanan protokolde belirtilen 6 bin öğrenci sayısına ulaşılmadığı ve kar yapmadığı için ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın gözden çıkarıldığını belirtti.

Mali kriz yaşandığı, üniversite yöneticilerinin personele “ofise el havlusu getirin, kâğıt havluları harcamayın, suyu az akıtın” diye e-postalar atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Gazetemize konuşan bir kaynak, “Öğrenciler montla ders dinliyor. Bilimsel araştırmalara falan bütçe zaten yok, akan çatılar bile aktarılamıyor. İtibardan tasarruf olmuyor ama eğitimden, bilimden, pırıl pırıl çocukların gençliklerinden oluyor” ifadelerini kullandı.

Mali kısıtlamalar getirildi

Geçen hafta ODTÜ Rektörü’nün ODTÜ Kuzey Kıbrıs personelinin maaş zammı almayacağını açıkladığı da ifade edildi.

Ayrıca okul yönetiminin bazı mali tedbirler aldığı ifade edildi. Okul yönetimimin gider azaltmaya yönelik aldığı tedbirler şöyle sıralandı:

İdari ve akademik personel azaltılacak

Bazı bölümler kapatılacak

Burslu öğrenci kontenjanları düşürülecek

Eğitim ve yurt ücretleri artırılacak.



Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023, 11:49