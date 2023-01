Özlemle anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 11’inci yıl dönümünde anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ailesinin çelenkleri anıta sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Belgesel gösterildi

Kurucu Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla da anıldı.

Anma programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve Denktaş ailesi katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

20 Temmuz Fen Lisesi korosunun müzik dinletisi sunduğu programda, “Rauf Raif Denktaş” isimli belgesel gösterildi.

20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerinin, “Rauf Raif Denktaş Kimdir?” adlı şiir oratoryo sunumu sonrasında, Rauf Raif Denktaş için yazılıp, bestelenen, “Yağmurlarla Gittin” şarkısının görsellerle hazırlanmış klibi izlendi.

Program sonrasında AKM girişinde, Rauf Raif Denktaş’ın ruhunu yansıtan panolar ve hiç sergilenmemiş resimlerinden oluşan sergi gezildi.

Denktaş: Eksikliği her geçen gün artıyor

Denktaş ailesi adına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı kaybedeli 11 yıl olduğuna dikkat çekerek, her geçen gün eksikliğinin daha da hissedildiğini ve yaşanan her olayın ardından anıldığını ve özlendiğini kaydetti.

Serdar Denktaş, şöyle devam etti:

“O Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı en zor günlerde pes etmemiş, insanlara mücadele azmini yayabilmiştir. Halkı adına yürüttüğü davası esnasında, gün geldi vatanından kovuldu, gün geldi vatanına kovuldu. Halkına, davasına, devletine ve anavatanına asla sırt dönmedi. Kimseye boyun eğmeden, davasından zerre kadar sapmadan, ısrarla ve inatla Kıbrıs Türkü’nün saygın bir halk olmasını, dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için uğraş verdi, düşündü konuştu ve yazdı. Bu yüzdendir ki kendisini seven sevmeyen fikirlerine ve duruşuna katılan katılmayan, herkesin saygısını kazandı.”

“Hepimizin babası...”

Serdar Denktaş, hepsinden önemlisinin Cumhurbaşkanı Denktaş’ın yurt dışından kendisine gösterilen saygıyı kendi üzerinden halkına yansıtması olduğunun altını çizdi.

Serdar Denktaş, “Babam… Hepimizin babası” dedi.

Merkez camilerde mevlid okutuldu

Öte yandan Din İşleri Başkanlığı, ölüm yıl dönümleri nedeniyle Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ruhu için merkez camilerde Mevlid-i Şerif okuttu.