Parmağını kırdı

Ercan Havalimanı’na alkollü bir şekilde giden ve kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle uyarılan Ali İnal, ortalığı birbirine kattı. Elektronik sigaraları yurtdışına çıkarmaması için uyarılan zanlı, "Burası da Türkiye Cumhuriyetidir. Ben hiçbir yere gitmem, sigaralarımı vermem" diyerek bağırdı. Ercan Güvenlik Karakoluna götürülmek istenen zanlı kendisini yerlere attı, bir polis çavuşunu ayağından çekerek düşüp parmağını kırmasına neden oldu.

Olay yerinde tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı, ‘polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket’ suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Ali Aydoğanlı, olayın 11 Ocak 2023 tarihinde saat 17.35 sıralarında Ercan Havalimanında X-ray cihazının bulunduğu yerde meydana geldiğini söyledi. Aydınğanlı, Ankara’ya gidecek olan görevli polis memuru Tezel Yıldıran tarafından elektronik sigaraları yurtdışına çıkarmaması ve gümrüğe teslim etmesi konusunda uyarıldığını belirtti. Polis, 97 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette olan zanlının yüksek bir sesle bağırıp çağırıp el kol hareketleri yaparak "Burası da Türkiye Cumhuriyetidir. Ben hiçbir yere gitmem, sigaralarımı vermem" deyip uygunsuz tavır harekette bulunup rahatsızlık yaptığını açıkladı.

Ali Aydoğanlı, biri çavuş üç polisin zanlıya Ercan Güvenlik Karakoluna gelmesini söylediğini, bunun "Beni bir yere götüremezsiniz" diyerek kendisini yere attığını belirtti. Polis, zanlının kendisini yerden kaldırmaya çalışan polisin yüzünü çizip her iki eli ile ayaklarından çekerek yüz üstü yere düşürmek suretiyle sol el baş parmağının ezilmesine neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlı Ali İnal’ın suçüstü hali gereği yakalandığını ve turist statüsünde KKTC'de bulunduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.