Girne’ya bağlı Lapta’da gerçekleştirilen Kırık Kalp Operasyonu’nda 2 kiloya yakın kubar türü hintkeneviri ele geçirildi.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen 39 yaşındaki Kamil Hünerli gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, suç ortaklarının arandığı bildirildi.

Soruşturmayı yapan Polis Çavuşu Ahmet Bayram, 11 Ocak 2023 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lapta’da gerçekleştirilen Kırık Kalıp Operasyonu kapsamında zanlının kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, yaklaşık bir kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, ele geçirilen maddenin emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini kaydeden Bayram, ayrıca aranan şahıslar olduğunu da belirtti.

Bayram, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 11:29