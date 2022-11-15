Potansiyeli artırdı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 46 yılın ardından 2020'de kademeli olarak açılan Maraş'ın, KKTC'nin turizm potansiyelini “daha da artırdığını” söyledi.

Ataoğlu, geçen ay sonu turizm fuarına katılmak için gittiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamalarda , “Dünyanın dört bir yanından turist çeken Maraş'ı, Türkiye'den beklediklerinden daha az kişinin ziyaret ettiğini” de belirtti.

Bölgenin tarihiyle, geçmişiyle, sahilleriyle, parklarıyla uluslararası bir üne sahip olduğunu dile getiren Ataoğlu, "Maraş'ın uzun yıllar kapalı kalması ciddi merak uyandırıyor, şu anda dünyanın her yerinden ciddi rağbet var. KKTC'nin turizmine de pozitif yansıması oldu. Her yerden turist çekiyoruz." dedi.

Ataoğlu, “Maraş'a gelenlerin hem tarihi dokuyu görebildiklerini hem de kumsalında yürüyüp, sahilinde denize girebildiklerini” anlattı.

“Maraş'a önemli yatırımlar yapıldığını” belirten Ataoğlu, bölgenin alışveriş, bisiklet kiralama noktalarıyla turizme “daha elverişli hale getirildiğini” kaydetti.

Başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nın turizm hareketliliğini “daha da artıracağına” işaret eden Ataoğlu, "Yeni havalimanının açılması demek uçak bilet fiyatlarının istenilen noktaya ulaşabilmesi ve daha çok turistin gelmesi demek." ifadesini kullandı.

Türkiye’den beklenen turist gelmedi

Ataoğlu, Türkiye'den gelen turistlerin bekledikleri kadar olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha fazla Türk turisti KKTC'de görmek istiyoruz. Anavatanımızdan KKTC'ye gelen kardeşlerimize baktığımızda nüfusa oranla rakamın çok düşük olduğunu görüyoruz, bu da bizi üzüyor. KKTC'de yaşayan kardeşlerimiz Anadolu'nun bağrından kopup, gelmiş Kıbrıslı Türkler. Onun için Türkiye'de yaşayan herkesin Maraş başta olmak üzere KKTC'yi ziyaret etmelerini, güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz."

