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‘Gözlemci’ tartışması

Anastasiadis “AB’nin açıklaması Erdoğan’ın hoşuna gitmediyse kendi sorunu” dedi

‘Gözlemci’ tartışması

    Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyesi olmasına dair AB tarafından yapılan açıklamaya gösterdiği tepkiye ilişkin “Bu açıklama Erdoğan’ın hoşuna gitmediyse kendi sorunu, Uluslararası Hukuk Erdoğan’ın aklına göre yorumlanmıyor” dedi.

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   Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Anastasiadis, Erdoğan’ın tepkilerinin değil, AB’nin Uluslararası Hukuk ve BM tüzüğüne uygun şekilde istikrarlı ve olumlu tutumunun ölçüt alınması gerektiğini söyledi.
  Habere göre, Anastasiadis, Erdoğan’ın KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılımı için çaba göstermeye devam edecekleri açıklamasına karşılık, “Deneme yapıldığı ancak nihayetinde Kıbrıs’ın işgal altındaki kısmının, yalnızca oluşum statüsünde kabul edilebileceği yanıtının alındığını” kaydetti.
Anastasiadis, sonuç olarak kendilerinin tepki gösterdiğini, tepkilerin sonuç verdiğini ve önemli olanın da AB’nin yanıtı olduğunu belirtti.

Jenca’ya mesajlar

   Gazete, bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in  Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Departmanında Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bugünlerde yapacağı görüşmeyle ilgili açıklama yaptığını yazdı.
   Habere göre, Anastasiadis, Jenca’ya 2017’den bugüne kadar Kıbrıs sorununda gösterilen tüm çabaları, yani Crans Montana’da yaşanan çıkmazı, diyalogun yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik yakın zamana kadar verilen uğraşları,  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerini ve özel danışman belirlenmesi için ortak zemin arayışlarını yeniden anlatacağını söyledi. 

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