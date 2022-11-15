Aldığı parayı teminata yatırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir oto yıkama yerinden araç yıkama makinesi ile elektrikli süpürge çalıp, 6 bin TL karşılığında satan Umut Denizsev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 6 bin TL nakit teminat yatırarak davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Tanyeri, zanlının, 5 ile 6 Kasım tarihleri arasında, Kalliland bölgesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesinden, bir adet yıkama makinesi ile bir adet elektrikli süpürge sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının çaldığı malzemeleri kendisine aitmiş gibi göstererek başka bir şahsa 6 bin TL karşılığında sattığını anımsattı.

Zanlının, 10 Kasım’da kimlik bazında tespit edilmesinin ardından yakalandığını açıklayan polis, ifadesinde suçunu itiraf ettiğini bildirdi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını açıkladı ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 6 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.