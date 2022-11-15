‘KKTC’nin yanındayız’

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nı temsilen ülkeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan kabulde konuşan Başbakan Üstel, KKTC’nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü birlikte kutlamaktan dolayı büyük bir sevinç duyduklarını, ancak İstanbul’da yaşanan terör saldırısından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını, etkinliklerin buruk yaşanacağını belirtti ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğe alınması ile ilgili Türkiye yetkililerine tekrardan teşekkür eden Ünal Üstel, Avrupa Birliği'nin gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamaya değinerek, AB’nin söz söyleme hakkı olmadığını, son gelişmelerin KKTC’nin Dünya’da yer alacağının işareti olduğunu ifade etti.

Tatlıoğlu: Oldubittilere müsaade etmeyeceğiz

Oramiral Tatlıoğlu da konuşmasında, KKTC'nin yanında olduklarını vurgulayarak, adada oldubittilere asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Oramiral Tatlıoğlu’na ziyaretinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

Töre, Tatlıoğlu’nu kabul etti

Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için adaya gelen Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Tatlıoğlu’nu kabul etti.

Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Türkü'nün vazgeçilmezi olduğunu, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın 1960’ta adaya gelmesiyle Kıbrıs Türkü'nün direnişine can verdiğini, 1974’e kadar Türk Mukavemet Teşkilatı ile mücadele verildiğini anlattı.