Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Teoman Telek’e çarparak ölümüne neden olan Zamir Dereseven (21) hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Telek’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ancak kısa süre sonra yakalanan sanık, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın kaza esnasında alkollü ve dikkatsiz olduğu belirtildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, ceza kararı verirken tüm olguları titizlikle incelediklerini ifade etti.

Araçların düzen içerisinde seyretmesini sağlayan yolların altyapısının yetersiz olduğunu ifade eden

Soytaç,“Ancak önümüze gelen davalardan trafik kazalarının önemli bir bölümünün dikkatsizce ve süratli bir şekilde araç kullanımından meydana geldiğini müşahede etmekteyiz ”dedi.

Yargıç Soytaç şunları belirtti:

“Trafik kazaları neticesinde birçok kimse anne ve babalarını, çocuklarını, eş ve dostlarını trafiğe kurban vermekte ve ömürleri boyunca yakınlarının eksikliğini ve üzüntüsünü yaşamaktadırlar. Bu tür suç işleyen kişilere karşı ibret verici ve kamu menfaatini ön planda tutan cezalar verilmesine rağmen önüne geçilemediği ve artma eğiliminde olduğunu gözlemlemekteyiz. İnsan yaşamının sona erdiği bu tür ciddi ve vahim trafik suçlarında verilecek cezayı tespit ederken sanığın ıslahından çok kamu menfaati ön plana çıkarılarak bu tip kazaların önlenmesini sağlayacak, kişileri daha dikkatli ve kurallara uyarak araç kullanmaya yöneltecek, ibret verici cezaların verilmesi gerekmektedir.”

Kazadan 4 saat sonra test yapıldı

Yargıç Murat Soytaç, sadece öğrenci ehliyeti olan sanığın gerekli deneyim, kabiliyet ve sorumluluğa haiz olmadan trafiğe çıktığını, üstüne alkollü olduğu bir esnada kaza yaptığını ifade etti. Soytaç, sanığa alkol testinin kaza mahallinden ayrılmasından dolayı takriben dört saat sonra yapıldığını, 85 promil tespit edildiğini, bu hususu dikkate alındıklarında kaza anında algılarının yeterince körelmiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Sanığın, bisikletli bir kişiye çarptığını kaza sonrasında dahi fark edemediğini ifade eden Soytaç, bunun alkol miktarının fazlalığının bir göstergesi olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Soytaç, “Sanığın kaldırım taşlarının üzerine çıkarak tekrar yola inmesi ve bu sırada bisikletliye çarptığını fark etmemiş olması kazanın vahametini ve şiddetini göstermesi açısından dikkate alınması gereken faktörler olup, bu suçu sadece bir anlık bir dikkatsizlikle işlemediğinin açık bir göstergesidir” dedi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 5 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.