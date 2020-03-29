İlk can kaybı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda (KOAH) Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Hiper Tansiyon rahatsızlığı da bulunan 73 yaşındaki Jabusch Bruno Gottfried Gerhard isimli Alman turistin hayatını kaybettiğini bildirdi

Alman uyruklu 73 yaşındaki Jabusch Bruno Gottfried Gerhard, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

171 testten birisi pozitif

Öte yanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, dgün 171 test yapıldığını 1 pozitif vakaya rastlandığını kaydetti.

Son gelişmeleri BRT’ye değerlendiren Ali Pilli, bugüne kadar toplam 1021 test yapıldığını, toplam vaka sayısının 62 olduğunu 1 kişinin hayatını kaybettiğini 29 kişinin de taburcu edildiğini aktardı.

Pilli, şu an 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu dile getirerek, diğer hastaların genel durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yurt dışından gelerek otellerde karantinada tutulan toplam kişi sayısının 866 olduğunu kaydeden Bakan Pilli, Covid-19 ile ilgili herhangi bir sağlık problemleri olmadığını ifade etti.

Pilli, Karpaz bölgesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, Yenierenköy-Karpaz bölgesinde 2-3 ailede 12-13 vaka olduğunu, tarama testlerinin devam ettiğini anlattı.

Market çalışanlarına da test yapılıyor

Ali Pilli dün ayrıca Sağlık Bakanlığı ekiplerinin Girne’de market çalışanlarına tarama testleri yaptığını net sonuçların akşama çıkacağını söyledi.

Bakan Pilli, halka sokağa çıkmamaları konusunda yeniden çağrıda bulunarak, sağlık çalışanları, polis, sivil savunma ekipleri ve özveri ile çalışan herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020, 11:54