Güvenli bölge

Dünyanın en büyük, en lüks ve en pahalı yatların son günlerde Güney Kıbrıs’a gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Korona Süper-Yatı Kıbrıs’a Getirdi” başlıklı haberinde dünyanın en büyük, en lüks ve en pahalı yatlarından olan yatların, koronavirüs ve bunun yarattığı seyahat zorlukları nedeniyle Güney Kıbrıs’a götürüldüğünü yazdı.

Gazete, Rus votka kralı olarak bilinen aynı zamanda “Stolichnaya” markası sahibi Yuri Shefler’e ait değeri 300 milyon Euro olan “Serana” isimli süper yatın geçtiğimiz Perşembe günü Güney Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Söz konusu yatın Suudi Arabistan Prensi Bin Selman’a ait olduğunu ve dünyadaki en büyük 10 yattan biri olduğunu belirten gazete “Silver Fast” isimli ikinci süper yatın da adaya geldiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu yatlarda sadece mürettebat bulunurken bu yatlara özel güvenlik gemileri de eşlik ediyor.

Alınan tedbirler kapsamında gemilerden hiş kimsenin inmesine izin verilmediğini anımsatan gazete yatların ikmal için geldiğini de yazdı.

Gazete, aynı haberinin içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 55 metrelik “Olympia” isimli yatının da, Sochi’ye gitmek üzere ikmal yaptığı Larnaka Limanı’nda özel bir platformda bulunduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020, 11:39