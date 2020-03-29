Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmad Al-Othaimeen’e de mektup gönderdi.

BM Genel Sekreteri Guterres önceki gün Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar aracılığı ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya dünya liderlerine yapmış olduğu çağrıyı iletti. Guterres söz konusu çağrıda global bir ateşkes çağrısında bulunarak, savaşların sonlandırılmasını, sorunların diplomasiyle çözülmesini istemiş ve koronavirüs tehdidine karşı hep birlikte mücadele edilmesini önermişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gönderdiği cevabi mektupta BM Genel Sekreteri Guterres’in çağrısını tümüyle desteklediğini, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Rum toplumu ile ve uluslararası toplumla bu mücadelede her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Akıncı gerek kendisinin Kıbrıslı Rum lider ile gerekse de İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olduklarını da Guterres’e duyurdu.