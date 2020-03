Geçim derdi

Ömer KADİROĞLU

Hükümetin kamu ve özel kuruluşlar için tatil ilan etmesi sonrasında eve kapanan vatandaşlar, zorunlu hallerde marketlere gidiyor ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, hemen herkeste gelecek kaygısı olduğunu belirtirken, market alış-verişlerinde gıdaya öncelik verdiklerini söyledi. Vatandaşlar, “Kriz uzun süre devam ederse açlık çekeriz” dedi.

Vatandaşlar ne dedi?..

İsmail Menteşoğluları

“Market alışverişi yapıyorum ve haftalık ev ihtiyaçlarını almak için markete gelmek zorunda kaldım. Sık sık çıkmamak adına biraz fazla almaya çalışıyorum. 10 gündür köy bakkalı dışında bir yere çıkmıyorum. Ben Rum kesiminde çalışıyordum. Bu olaylar çıkıp kapılar kapandıktan sonra işe gidemiyorum. Cebimdeki param bitmek üzeredir. Yarım ay orada çalıştık onun da ödemesini alamadık. Çocuğum okumak için yurt dışına gidecekti ona biriktirdiğim para vardı mecburen bankadan o paradan biraz çektim. Bu süreç uzar ve elimdeki para biterse ne yapacağımızı şimdiden kara kara düşünüyorum. Korona virüs salgını çıktıktan sonra market fiyatlarının yükseldiğini duydum ancak ben ihtiyacım neyse onu aldığım için fiyatlara çok dikkat etmiyorum. İnşallah kısa sürede bu salgından kurtuluruz ve normal yaşantımıza geri döneriz…”

Hasan Solakay

“Market alışverişine çıkıp zaruri ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Yalnız yaşadığım için bir haftalık alıyorum ve haftada bir dışarıya çıkıp alışveriş yapacağım. Yaklaşık 5 gündür dışarıya çıkmıyorum ve ilk kez bugün alışveriş için çıktım. Şu an bir sıkıntı yaşamıyoruz ancak bu süreç uzar ve cebimizdeki paramız biterse önceden yaptığımız birikimden harcamaya başlayacağız. Birikimim de bittiğinde tek beklentimiz devletin bize sunacağı imkânlar olacaktır. Son alışverişimden bu yana kısmen de olsa market fiyatlarında bir artış gürdüm Allah herkesin yardımcısı olsun…”

Tolga Uçar

“Bugün market alışverişimiz için evden çıkmak zorunda kaldık. Elzem ihtiyaçlarımızı marketten alarak evimize döneceğiz. Çok eskimemesi için alışverişimizi 4-5 günlük yapıyorum. Dışarıya çıktığım zaman sadece markete gidiyorum bunun dışında zaten şu an içerisinde bulunduğumuz şartlarda yapacak bir şey yoktur. Ben öğretmen olarak çalışıyorum. Eğer piyasadaki bu kapalılık süreci devam ederse ve elimizdeki para biterse ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bakanlar kurulu kararları şu aşamada çok önemlidir ve hem özel hem de devlet çalışanlarını koruyacak kararlar alınmalıdır. Korona virüs salgını çıktıktan sonra marketlerde bir fiyat artışı var mı bilmiyorum ben sadece bir marketten alışveriş yaptığım için kıyaslama yapamam ancak duyuyoruz bu salgın çıktıktan sonra maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerin fiyatları ikiye üçe katlandı. Bu doğru değildir. Bu zor süreç el birliği yapılarak atlatılacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim…”

Zübeyir Ahmet Çokaklı

“Markete bebeğimin bezi, maması, sütü ve ev ihtiyaçları gibi elzem ürünleri almak için dışarıya çıktım. Bir haftadır evden çıkmıyordum. Bugün yaptığım alışverişi de on günlük olarak planlayarak alıyorum ki sürekli dışarıya çıkmayalım. Bunun dışında evden çıkmıyoruz. Ben imam olarak görev yapıyorum. Cebimizdeki para şu anda alışverişler için harcanıyor. Para biterse ve bu durum ülkede devam ederse o zaman ne yapacağımı düşünmek istiyorum. Korona virüs salgını çıktıktan sonra her üründe olmasa bile bazı ürünlerde artış var. Bu fiyatlar şartlar gereği artmışsa ona diyecek bir şey yok ancak fırsattan istifade edilmişse doğru bir davranış değildir. Bu zor süreci atlatana kadar alınan kararlara uymalıyız. Herkese sağlıklı günler dilerim…”

Tuncay Gürsoy

“Alışveriş yapıyorum ancak daha önce nasıl bir alışveriş yapıyorsam öyle bir alışveriş. Yani marketler açık olduğu için bir panik içerisinde değilim. Kurallara uymak için elimizden gelen hassasiyeti göstererek 11’inden beri evdeyiz. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız ve bunu basite almamalıyız. Emekliyim ve emekli maaşı alıyorum. Cebimizdeki para giderek azalıyor ve maaşlarda bir sıkıntı yaşanır bu süreç de devam ederse ne yapacağımı bilmiyorum. Korona virüs salgını başladıktan sonra market fiyatlarında pek bir artış görmedim. Bu süreçte sadece eczanelerde bazı doğru bulmadığım durumlar yaşandı. Pazar yerlerinde olduğu gibi 5 liraya maske paketleyip satmaya başladılar. Bu süreçte elimizi biraz taşın altına koymamız gerekiyor. Bir yanda ölüm var bir yanda lüx yaşamaya çalıştığımız bir hayat. Bu nedenledir ki biraz da lüx yaşamdan kaçınarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. Herkese sağlık dolu günler dilerim…”

Ahmet Akın

“Alışveriş yapmak için dışarıya çıktım. Alışverişi bir hafta yetecek şekilde planlayarak yapıyorum ki sık sık dışarıya çıkmayalım. Pazarlamacı olarak çalışıyorum ve patronumuz iş yerini kapattı kapatalı evdeyiz ve dışarıya çıkmıyoruz. Şu ana kadar maaşımızla idare ettik ancak maaşlarda bir kesinti veya ödenmeme gibi bir durum yaşanırsa ne yapacağımızı bilemiyoruz. Böyle bir durum yaşanırsa ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Her ne kadar belli başlı tedbirler alsak da bu süreç uzadıkça elbet sıkıntılar başlayacaktır. Korona virüs salgını çıkalı market fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Çok yüksek olmasa da bazı artışlar yaşandı ve bu doğru değildir. El birliği içerisinde dayanışmayla bu sıkıntılı günleri geçirmeliyiz. Herkese sağlıklı günler dilerim…”