Cezalar arttı

Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru trafik cezalarına da yansıdı. Asgari ücret üzerinden belirlenen cezalar güncellenerek, yürürlüğe girdi. Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmanın cezası 6 bin 781,50 TL’ye çıkarıldı. Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın cezası ise bin 356,30 TL’ye yükseltildi.

Hız limitinin aşılması suçuna ise kilometre bazında bin 356,30 TL ile 3 bin 390 TL arasında değişen cezalar öngörüldü. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 13 bin 563 TL olarak belirlenirken, en yüksek para cezası öngören suç oldu.

Trafikte en çok işlenen suçlar ve belirlenen cezalar şöyle:

• Hız sınırını 20 km.ye kadar aşmak.(1-20 dahil) 1356,30

• Hız sınırını 20 km.’den fazla aşmak.(21-40 dahil) 2034,45

• Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. 2712,60

• Gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden veya yolu kullanan öteki şahıslara makul derecede önem vermeden bir yolda araç kullanmak. 2712,60

• Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. 6781,50

• Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak. 13563,00

• Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. 2034,45

• Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi. 678,15

• Kayıtsız araç kullanmak. 2034,45

• Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. 1356,30

• Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. 678,15

• Motorlu Araçlar Seyrüsefer ruhsatında konan şartların ihlali. 2034,45

• Muayenesiz araç kullanmak. 1356,30

• Plakasız araç kullanmak. 2034,45

• Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. 13563,00

• Sakat ve sağır sürücülerin araçlarında ayırt edici işaretlerin olmaması. 949,41

• Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. 1356,30

• ‘’L’’ plakasız araç kullanmak veya gereksiz yere (L) plakasını kullanmak. 949,41

• Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. 949,41

• Öğrenci ehliyeti ile kullanılan aracın el freninin ortada olmaması. 949,41

• KKTC'den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 2034,45

• Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. 678,15

• Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. 1356,30

• Üniformalı Polis memurunun talimatına riayet etmemek. 1356,30

• Park halinde olan araç sürücülerinin trafik levha işaretlerine riayet etmemek. 678,15

• Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. 2034,45

• Kavşakta durmamak. 1356,30

• Trafik çemberi ile kontrolsüz yol kavşaklarında sağdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımamak. 1356,30

• Karşıdan gelen ve doğru gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmak. 1356,30

• Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama 1356,30

• Yaya geçidini veya geçidini kullanmakta olan yayalara öncelik hakkı vermemek. 2034,45

• Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. 678,15

• Salim olmadan ve öteki araçların hareketine müdahale etmeyecek bir durumda bulunmadan, Motorlu aracın kapısını araçların hareket etmekte olduğu tarafa açmak. 1356,30

• Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 50mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi .(51 mlgr ve 100 mlgr. Dahil) 6781,50

• Otobüslerde emniyet kemeri bağlanması konusunda uyarı yapılmaması, sembol yapıştırılmaması.1356,30

• Emniyet kemeri muafiyetini bulundurmama ve ibraz etmeme. 678,15

• Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. 3390,75

• Karayollarında trafiği güçleştirecek, tehlikeye düşürecek veya trafiğe engel olacak biçimde römerk veya araç bırakmak. 1356,30

• Motorlu traktör, tarımsal traktör ve biçerdöverlerin ve kamyonların umumi yollarda belirlenen saatler dışında kullanılmaları ve bulundurulmaları. 1356,30

• Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. 1356,30

• Trafik ışıklarına riayet etmeme. 2712,60

• Hız sınırını 40 km. den fazla aşmak.(41 dahil ve üzeri). 3390,75

• Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 100 mlgr'ı aştığı halde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi .(101 mlgr ve yukarısı).13563,00

• Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km.ye kadar aşmak.(1-20 dahil) 1356,30

• Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km.’den 40 km.'ye kadar aşmak.(21-40 dahil).2034,45

• Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km.'den fazla aşmak.(41 dahil ve üzeri)3390,75

• Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. 13563,00

• Sürüş ehliyeti sınıfından başka sınıfta araç kullanmak. 13563,00

• Sürücülerin sürüş esnasında; Cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, Yiyip-İçmeleri, bir şey okumaları, Kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymaları. 1356,30 TL



Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 10:30