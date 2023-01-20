Zanlı sayısı 4’e yükseldi

Merkezi Cezaevinden Lefkoşa mahkemesine çıkarılmak üzere getirilen tutuklu İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere polise teslim ettikleri meyve suyu kutusu içerisinde 99 adet uyuşturucu gizleyen Muhammet Dindar, suçla bağlantılı tutuklanan Seher Tualp ve Fırat Tualp’ın ardından Kadriye Sürücü de yakalandı.

Dindar’a içerisinde uyuşturucu olan yiyecek-içecek poşetini veren şahsın Sürücü olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Muhammet Dindar’ın 16 Ocak 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında Merkezi Cezaevi’nden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilip, mahkeme hücrelerine yerleştirilen İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere görevli memura içinde meyve suyu olan bir poşet verdiğini anlattı.

Polis, meyve suyu kutusunun içinde 99 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan hap bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı Muhammed Dindar’ın hapları Seher Tualp’tan 100 adet olarak aldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, tutuklanan Seher Tualp’in ise hapları zanlı Fırat Tualp’ten aldığının belirlendiğini anlattı. Fırat Tualp’in İngiltere’den 250 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ithal ettiğini ve tümünü içtiğinin tespit edildiğini de belirtti. Polis, zanlının Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerikli olduğuna inanılan 18 adet hap daha bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Fırat Tualp’in Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uyuşturucu tedavisi gördüğünü ifade eden polis, evinde ele geçirilen hapların hastaneden tedavisi için aldığının tespit edildiğini anlattı.

Talimat cezaevinden

Polis memuru, 3 zanlının 17 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı zanlı Sürücü’nün de yakalandığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı Kadriye Sürücü’nün hapları cezaevinde bulunan bir tutuklunun yönlendirmesiyle Seher Tualp’ten 100 adet olarak aldığının edildiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.