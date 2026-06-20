Altyapı güçlendirilecek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cengiz Topel Hastanesi’nin tamamının renovasyonu için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Bakanlık bürokratları, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil ve hastane yönetimi de katıldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Dinçyürek, uzun süredir planlanan projelerin uygulama aşamasına geldiğini belirterek, hastanenin hizmet kalitesini artıracak önemli yatırımların hayata geçirileceğini söyledi.

Dinçyürek, hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir mamografi cihazı için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti.

Dosyanın Merkez İhale Komisyonu’na sunulmasının ardından ilan edileceğini ifade eden Bakan, odyometrik incelemelerin yapılabilmesi için odyo cihazı ve ilgili odanın yapımına yönelik ihalelerin de kısa süre içinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cengiz Topel Hastanesi kapsamlı şekilde yenilenecek

Hastanenin fiziki yapısının da baştan sona yenileneceğini kaydeden Dinçyürek, “Bir aksilik olmazsa bir hafta içinde Cengiz Topel Hastanesi’nin tamamının renovasyonu için ihaleye çıkıyoruz. Hastaneyi modern bir yapıya kavuşturarak bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağız.” dedi.

Çevre düzenlemesi, asfaltlama ve ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarının da planlamaya dahil edildiğini belirten Bakan, eksikliklerin yerinde tespit edilerek gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Yeni acil servis projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dinçyürek, teknik nedenlerle yaşanan kısa süreli gecikmeye rağmen sürecin devam ettiğini belirterek, yaklaşık bir ay içerisinde projenin ihalesinin ilan edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Karanfil: Bölgedeki sağlık hizmetleri güçlenecek

UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil ise uzun süredir bölgenin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmaların somut sonuçlar vermeye başladığını belirtti.

Mamografi cihazının erken teşhis açısından önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Karanfil; Lefke ve Güzelyurt halkının birçok sağlık hizmetine artık bölgeden erişebileceğini, emek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

