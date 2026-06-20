200 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da “Narko Güç” adı verilen şok operasyon kapsamında, kullanımında bulunan bahçenin baraka kısmında 2 kilo 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen V.D. isimli zanlı mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Mahkeme, zanlının 200 bin TL nakdi kefalet yatırması ve 2 kefilin toplam bir milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Taşkın, 10 Haziran tarihinde saat 12.30 sıralarında zanlı V.D.’nin kullanımında bulunan bir bahçe içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi elde edildiğini ve bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendiğini söyledi. Taşkın, yapılan aramada bahçe içerisinde bulunan baraka kısmında, tahta korulukların arkasına gizlenmiş halde iki ayrı sırt çantası içerisinde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün saat 18.30 sıralarında tespit edilerek gözaltına alındığını, yapılan soruşturma kapsamında itiraf niteliğinde ifade verdiğini de mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uzun süreli hapis cezası alması kuvvetle muhtemel olduğunu ve kaçma ihtimalinin bulunduğunu ileri sürerek Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme ise, zanlının kaçma ihtimaline ilişkin yeterli şahadet bulunmadığına kanaat getirerek, 200 bin TL nakdi kefalet yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin toplam bir milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.