Umuda kanat açıldı

KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülen sosyal uyum çalışmaları kapsamında, rehabilitasyon sürecindeki danışanlara yönelik yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte danışanlar, profesyonel yamaç paraşütü pilotları eşliğinde uçuş yaparak farklı bir deneyim yaşadı. Etkinliğe Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ile komisyon personeli de katıldı.

Komisyon personeli ve yamaç paraşütü pilotu Cemal Direkci öncülüğünde, pilotlar Özgür Gökaşan ve Murat Mendeli’nin eşliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar gün boyunca doğayla iç içe vakit geçirdi.

Çeşitli oyunlar ve sosyal aktivitelerle desteklenen etkinliğin, danışanların sosyal bağlarını güçlendirmesine katkı sağladığı belirtildi.

Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, bağımlılıkla mücadelede tedavi sürecinin yanı sıra bireylerin toplumsal yaşama yeniden katılımını destekleyen sosyal uyum çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade ederek benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Hatipoğlu, “Bağımlılık bireylerin hayallerini ve özgürlük duygusunu elinden alırken, iyileşme süreci yeniden kanatlanmayı öğrenmektir” dedi.

Eğitimler de başlayacak

Önleme çalışmaları kapsamında risk altındaki gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla yakın zamanda yamaç paraşütü eğitimlerinin de başlatılacağını açıklayan Hatipoğlu, eğitimlerin Cemal Direkci öncülüğünde yürütüleceğini belirtti. Programla bireylerin doğa sporlarına yönlendirilmesi, özgüvenlerinin artırılması ve riskli davranışlardan uzak durmalarının hedeflendiği kaydedildi.

Hatipoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen komisyon personeline teşekkür ederek, organizasyonun planlanması ve yürütülmesinde görev alan Cemal Direkci’nin çalışmalarının etkinliğin başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

Etkinlik sonunda danışanlar, yaşadıkları deneyimin kendilerine cesaret verdiğini, özgüvenlerini artırdığını ve iyileşme süreçlerine olumlu katkı sağladığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

