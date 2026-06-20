Yasaya aykırı davrandı

Ercan Havalimanı'nda bavulunda gümrüğe beyan edilmemiş 118 bin TL değerinde ses sistemleri tespit edilerek, para cezası kesilen İ.A. (E-44) yasaya aykırı davrandığı gerekçesiyle 39 gün sonra tutuklandı. Zanlının yasal süre içerisinde 355 bin 668 TL’lik cezayı ödemediği ayrıca ülkeden çıkış yaptığı açıklandı. Gümrük Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 11 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı'nda KKTC’ye giriş yapmak üzere gelen zanlının beraberinde bulunan bavulda arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde, değeri 118 bin 556 TL olan 8 parça elektronik eşya tespit edildiğini belirtti. Polis, söz konusu eşyaların gümrüğe beyan edilmediğinin belirlenmesi üzerine zanlı hakkında işlem yapıldığını ve kendisine 355 bin 668 TL para cezası kesildiğini kaydetti. Polis memuru; zanlının kesilen para cezasını ödemeden 10 Haziran’da KKTC’den çıkış yaptığını ifade etti.

19 Haziran’da tutuklandı

Polis, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden 16 Haziran tarihinde alınan bilgide zanlının yasal süre içerisinde para cezasını ödemediğinin teyit edildiğini söyledi. Bahse konu ses sistemlerinin emare olarak zapt edildiğini belirten polis, soruşturmanın devamında zanlının 19 Haziran tarihinde yeniden Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek "Gümrük Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının kendisine tebliğ edilen yazılı davayı kabul etmediğini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve KKTC’de iş kurma izinli olarak bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya kadar 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Zanlı, belirtilen teminat şartlarını yerine getirmesi koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

