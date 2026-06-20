Esnaf moral buldu

Ömer KADİROĞLU

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3’üncü pazar günü kutlanır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta Babalar Günü yarın kutlanacak. Diyalog muhabirine konuşan Lefkoşa’daki mağaza işletmecileri, Babalar Günü münasebetiyle çarşının bir miktar hareketlendiğini, satışların canlanması nedeniyle moral bulduklarını söyledi.

“Satış yapabilmek için indirim kampanyası uyguluyoruz” diyen işletmeciler, vatandaşların her bütçeye uygun hediye bulabileceğini belirtti. Gözlük, çakmak, kalem, gömlek, bileklik, cüzdan, iç çamaşır, mayo, terlik gibi ürünlerin, diğerlerine oranla daha çok ilgi gördüğünü ifade eden esnaf, hediye almak isteyen vatandaşların güneye gitmezden önce Türk çarşısına uğrayıp fiyatları görmesini istedi.

Ne dediler…?

Laden Deniz (Fellahoğlu Kuyumculuk)

“Satışlar yaz aylarının başlaması, üzerine bir de babalar gününün gelmesi satışları hareketlendirdi. Babalar günü için Zippo çakmak, üzerine isim yazabildiğimiz kalemler, gözlükler, saatler ve altın takılar olarak hediye seçeneklerimiz vardır. 800 TL’den başlayan fiyatlarla hediye seçenekleri sunuyoruz. Dünya markası gözlük ve saatleri yüzde 50 indirim ile müşterilerimize sunuyoruz. Altınlarda da yüzde 50 indirim kampanyası yaparak babalar gününe özel satışa sunduk. Tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum.”

Huri Bavik (Süvari Mağazası)

“Düğünlerin başlaması ile işlerimiz hareketlendi. Bir de babalar günü üzerine gelince daha da iyi oldu. Haziran’ın ilk haftası itibariyle babalar günü için hediye satışına başladık. Her ikinci ürüne yüzde 30 indirim kampanyası, Back & Bond markasında da birinci ürüne yüzde 20 ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyası yaptık. Temmuz ayına kadar bu kampanyamız sürecek. Kravatlar 500 TL, parfümler bin 200 TL, iki T-shirt 2 bin 50 TL gibi fiyatlardan müşterilerimize sunuyoruz. Tüm babalarımızın öncelikle kendi babam ve eşimin olmak üzere bu özel günlerini kutluyorum.”

Suzan Serin

“Babam 15 yıl önce rahmetli oldu. Eşimin babalar gününü her sene kutluyorum. Eşime babalar gününde mangal yakıyorum ,iki kızım ve torunumla eşimin babalar gününü kutluyorum. Eşime bir babalar gününde av tüfeği almıştım. Bu babalar gününde de bir takım elbise aldık. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar,ellerinden öper kaybettiğimiz babalarımıza da Allahtan rahmet diliyorum.”

Özcan Saygılı

“Babam Kıbrıs’ta yaşamıyor hediye almıyorum ama onu arayıp kutluyorum. Çocuklarım küçük, bu nedenle benim için bir organizasyon yapamıyorlar. Babalık duygusu çok büyük ve güzel bir duygudur. İnsan baba olduktan sonra bütün yaşamı iyi anlamda değişiyor ve duygusallık geliyor. Tüm babaların babalar gününü kutlarım.”

Erhan Özipek

Babam rahmetlik olduğu için hediye alamıyorum ancak kayınpederimin babalar gününü kutluyoruz. Her hafta ziyaretlerine gidiyoruz ,babalar gününde de hep birlikte toplanıp eşimle kararlaştırdığımız hediyemizi alıp vereceğiz. Babam rahmetlik olmadan önce ufak tefek ihtiyaçlarını hediye olarak alırdım veya maça giderdik. Babalık çok farklı bir duygu ve zor bir durumdur. İki tane oğlum var ve babamdan öğrendiklerimi onlara aşılamaya çalışıyorum.”

Mehmet İşlek

“Babam rahmetlik olduğu için kutlamıyorum. Çocuklar arada bir hediye alıyor ve akıllarına geldikçe babalar gününü kutluyorlar. Doğrusu ekonomi çok iyi olmadığı için hediye alamıyoruz da isteyemiyoruz da tüm babaların babalar gününü kutluyorum.”

Nurettin Acet

“Babam hayatta değil. Bir oğlum var, arada aklına geldiğinde babalar günü için kutlama yapıyor. Yeni nesil böyle yetişiyor maalesef. Başlarını oyunlardan kaldırabilirlerse aklılarına biz geliyoruz. Biz sokaktan içeriye girmezdik şimdiki çocuklar da içeriden dışarıya çıkmıyor. Babalık tarifsiz bir duygudur. Çok iyi ve güzel bir duygudur. Her şeye rağmen babalarımızın ve çocuklarımızın kıymetini bilmeliyiz.”

Duygu Elmasoğlu

“Babalar günü sadece bir güne sığdırılmamalıdır. Babalar gününde babama hediye alıyorum. Babalar gününde yeteri kadar olmasa da aile bir araya toplanıyor ve yemek yiyoruz. Her gün annelerin her gün babaların günü olmalı ve onların kıymetini her gün bilmeliyiz.”

Kamil Birkaya

“Çocuklarım babalar günümü kutluyor. Hediye alıp geliyorlar ve ailecek vakit geçiriyoruz. Benim babam yıllar önce rahmetlik oldu. Babalar günü aslında hediye alınsın piyasa canlansın diye yapılmış bir düzendir. Ben çocuklarıma almayın desem de dinlemiyorlar. Geçen yıl babalar gününde çocuklarımın aldığı akıllı telefonu kullanamadım o yüzden paralarını harcamalarını istemiyorum. Onların gelmesi bize yeter. Babalar çocuklarının çocuklar da babaların kıymetini bilmesi lazım. Ben nakliye işi yapardım o nedenle çok fazla babalık duygusu yaşamadım.”