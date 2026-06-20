Yoğun ilgi gördü

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında İskele’de tanıtım ve gösteri etkinliği düzenlendi. İskele Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte polis teşkilatının farklı birimleri halka tanıtıldı.

İskele Halk Plajı’nda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık mesajları verdi. Polis Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri”, sahil yürüyüş yolu üzerinde gerçekleştirildi. Program kapsamında farklı birimlerin katılımıyla çeşitli gösteriler sunuldu. Polis Özel Harekât ekipleri deniz ve kara operasyonu gösterisi gerçekleştirdi. Narkotik dedektör köpekleri uyuşturucu madde tespiti üzerine tatbikat yaptı. İtfaiye ekipleri müdahale senaryosu canlandırırken, bomba imha uzmanı ekipler ise şüpheli pakete müdahale gösterisi gerçekleştirdi.