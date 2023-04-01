Ama TL değil Nijerya Narası 

Lefkoşa'nın, Hamitköy bölgesinde bir öğrenci yurdunda kalan 24 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Obasi Chimezirm Princewill hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada yeni olgular aktarıldı. Zanlının daha önce birçok kez tecavüz olayına karıştığına dair polisin duyum aldığı açıklandı. Zanlının ayrıca tecavüz ettiği M.Y.K.’ye şikayetçi olmaması için 20 bin 845 Türk Lirasına denk gelen 500 bin Nijerya parası teklif ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Princewill’in, 25 Mart 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan ve daha önceden tanışıp arkadaş olduğu M.Y. K.’nin odasında rızası dışında girdiğini söyledi.

Polis, zorla odaya giren zanlının genç kadınla cinsel ilişkiye girmek istediğini ancak reddedilince saldırıya geçtiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının cinsel ilişkiye girmediği gerekçesi ile tartıştığı genç kadının vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurduğunu, boğazını sıktığını ve kıyafetlerini zorla çıkarıp tecavüz ettiğini açıkladı.

Polis, 26 Mart 2023 tarihinde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlının ikamet adresi belli olmadığı için kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespiti yönünde bir araştırma yapıldığını belirtti.

Polis, 28 Mart tarihinde saat 22.00 sıralarında ihbar doğrultusunda zanlının Hamitköy’de tespit edildiğini belirtti. Polis, gözaltına alınan zanlının aleyhindeki suçları kabul edip, gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Yeni detaylar aktarıldı

Polis memuru, mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturmada yeni bulgular elde ettiklerini söyledi. Polis, zanlının daha önce birçok kez tecavüz suçuna karıştığına dair duyum aldıklarını, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının M.Y. K.’ye şikayetçi olmaması için 500 bin Nijerya parası teklif ettiğini tespit ettiklerini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ceza-i ehliyetinin araştırılması gerektiğini anlattı. Polis, hakkında cinsel tecavüz suçundan soruşturma yürütülen zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.



