Rakamların dansı

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 9 gram uyuşturucuyla yakalanan Sait Kara hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 9 gram uyuşturucu tasarrufu suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır ceza heyeti, uyuşturucu suçlarının 2021 yılından beri mahkeme gündemindeki tüm davaların yüzde 38,68’ini kapladığını belirtti.

Heyet, sanığın son derece yaygın olan bir suçu işlemiş olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Ağır ceza heyeti, sanığın adaletin erken tecellisine katkı koymasını, uyuşturucuyu ticari değil şahsi kullanım için tasarruf etmiş olmasını hafifletici etken olarak ele aldıklarını kaydetti.

Heyet, sanığı 9 gram hintkeneviri suçunda 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.