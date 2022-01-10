Ana gündem ekonomi ve tam gün eğitim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim çalışmaları kapsamında birçok temasta bulundu, etkinliklere katıldı. Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili adayları da eşlik etti.

Erhürman, gittiği yerlerde yaptığı konuşmalarda tam gün eğitim, döviz krizi, ekonomi konuları üzerinde durdu.

Erhürman ve milletvekili adayları Güzelyurt’u ziyaret etti.

Güzelyurt esnafı ve halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

23 Ocak seçimlerinden sonra hükümeti CTP’nin kuracağını belirten Erhürman, büyük ortağın ise Kıbrıs Türk halkı olacağını kaydetti.

Tam gün eğitimden yana

Erhürman, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Girne 23 Nisan İlkokulu ve Girne Turizm Meslek Lisesi’ni de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

CTP’nin eğitim ve ekonomi politikalarından bahseden Erhürman, tam gün eğitim konusunda öğretmenlere bilgi verdi.



Güçlü bir şekilde hükümete gelmek istediklerini dile getiren Erhürman, eğitimi, tarım ve hayvancılığı, ekonomiyi planlayacaklarını vurguladı.Hükümetin sendikalarla ilişkisinin tamamen koptuğunu ve diyalog yolunun kapandığını belirten Erhürman, hükümetin sorun çözme becerisine sahip olmadığını iddia etti.

CTP gençlerin partisidir

Erhürman, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Barış Ateşi” etkinliğinde de konuştu.

Erhürman CTP’nin, gençlerin partisi olduğunun ifade etti.

“Buraya kadar” diyen Erhürman, “Şimdi onlar gidiyor. Barışı isteyenler, federasyonu isteyenler, yoksulluktan kurtulacağız diyenler, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız diyenler geliyor, CTP geliyor” şeklinde konuştu.

Döviz krizine değindi

Erhürman, Girne’de Pia Bella Hotel’de düzenlenen ekonomi buluşmasına da katıldı.

Erhürman’a milletvekili adayları da eşlik ederken, Girne bölgesindeki esnaf, iş insanları ve üreticiler de ilgi gösterdi. Ekonominin pandemi ve döviz krizinden dolayı büyük zarar gördüğünü ancak buna hükümettekilerin gailesizliklerinin de eklendiğinin altını çizen Erhürman, hükümet edenlerin özel sektöre, emekçilere ve esnafa “sizin devletiniz yok” mesajı vermeye çalıştığını ifade etti.