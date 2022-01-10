5 yıl istedi

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “KKTC’yi doğru planlamayla ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan usanmadan çalışma sözü veriyorum” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu seçim gezilerine başkent Lefkoşa ile devam etti.

Sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar mesajı verdi.

Başbakan, “Vatandaşımızdan, UBP'ye, bizlere 5 yıllık bir süre için imkan tanımasını istiyoruz. Ülkeyi, doğru bir planlama ile sağlıklı bir şekilde ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum” dedi.

Sucuoğlu, parti tabanına, örgütlere, vatandaşları UBP'ye mühür vurması yönünde daha çok ikna etme çağrısı yaptı.

KKTC'nin varlığı ve Anavatan Türkiye sevgisini "olmazsa olmaz" sözleriyle niteleyen Sucuoğlu, Türkiye ile her konuda fikir birliği içinde hareket etmenin öncelikleri olduğunu belirti.

Başbakan, “Çünkü KKTC ve Türkiye et ve tırnak gibidir” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, parti içindeki coşku, heyecan ve motivasyona bakıldığında, 23 Ocak’ta sandıklara hep birlikte gidileceğini ve oradan tek başına iktidar çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Meşalelerle karşılandı

Başbakan daha sonra Yeniceköy ve Çukurova’yı ziyaret etti.



Bu ziyaretlerinde Başbakana eşi Ece Sucuoğlu da eşlik etti.Burada meşalelerle karşılanan Başbakan, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.Başbakan Sucuoğlu, bu iki köyde UBP'nin yıllardır başı çektiğini hatırlattı.Tünelin sonunda pırıl pırıl parlayan bir güneşin olduğunu da dile getiren Başbakan, UBP ye sürekli yeni katılımların olduğunu söyledi.Başbakan, “Tek başına iktidara gelmek zorundayız” diyerek, oyların harcanmaması için mühürden kaçılmaması gerektiğini belirtti.

Karma oy kalkacak

Seçimden sonra hükümete gelir gelmez karma oyu kaldıracaklarını da kaydeden Başbakan, “24-25 milletvekili çıkaran bir parti, 2 milletvekili çıkaran partiye muhtaç mı olacak?... Bu böyle olamaz" dedi.

Altı boş vaatlere inanmayın

Muhalefetin gezdiği yerlerde 2 ayda bir hayat pahalılığı belirleyeceğini dediğini hatırlatan Başbakan, “Soruyorum bunu hangi para ile yapacaklar. Altı boş vaatlere inanmayın” dedi.

Lefkoşa seçim gezileri çerçevesinde Kalavaç köyünü de ziyaret eden Başbakan, Kalavaçlı vatandaşlarla sohbet etti.

Lefkoşa İlçesi seçim gezisini Cihangir’de tamamlayan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, burada da mührün önemini anlatarak, UBP’nin tek başına iktidar olması ve KKTC’nin kazanması için oy kullanırken karma değil mühür vurulmasını vurguladı.