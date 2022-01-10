Bir günde 6 can kaybı

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Kuzeyde 711, güneyde ise 3 bin 12 yeni vaka tespit edildi

Bir günde 6 can kaybı
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 24 bin 300 test yapıldı; 711 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 983 kişi taburcu edildi.
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 4 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 12 yeni vaka tespit edildi.
KKTC’de salgının başlangıcından bu yana Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 145’e yükseldi. Yoğun bakımda ise halen 15 kişinin tedavisi sürüyor.

İkisi de aşısızdı
Hayatını kaybedenlerin 85 yaşındaki Fatma Mercanoğlu ile 93 yaşındaki Yusuf Hacıoğlu olduğu belirtildi. Mercanoğlu ile Hacıoğlu'nun aşısız olduğu ve farklı yan hastalıkları bulunduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 340’ı Lefkoşa, 155’i Girne, 138’i Gazimağusa, 35’i Güzelyurt, 15’i İskele, 28’i Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 4.911.696   
Toplam vaka sayısı: 41.702     
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 35.909 
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5650  

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Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 53 
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5582  
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 145    
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 15   

Bileklik uygulaması
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 580      
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 498    
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6426   
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 107846

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 4 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 204 bin 372'ye ulaştı. 

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