Bir günde 6 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 24 bin 300 test yapıldı; 711 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 983 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 4 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 12 yeni vaka tespit edildi.

KKTC’de salgının başlangıcından bu yana Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 145’e yükseldi. Yoğun bakımda ise halen 15 kişinin tedavisi sürüyor.

İkisi de aşısızdı

Hayatını kaybedenlerin 85 yaşındaki Fatma Mercanoğlu ile 93 yaşındaki Yusuf Hacıoğlu olduğu belirtildi. Mercanoğlu ile Hacıoğlu'nun aşısız olduğu ve farklı yan hastalıkları bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 340’ı Lefkoşa, 155’i Girne, 138’i Gazimağusa, 35’i Güzelyurt, 15’i İskele, 28’i Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.911.696

Toplam vaka sayısı: 41.702

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 35.909

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5650



Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 53Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5582Toplam kaybedilen hasta sayısı: 145Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 15

Bileklik uygulaması

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 580

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 498

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6426

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 107846

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 4 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 204 bin 372'ye ulaştı.